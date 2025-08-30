استعداداً للآسيوية.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته في ماليزيا

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، انه "جاءت تدريباتُ اليوم بعد يوم راحةٍ منحه الملاكُ التدريبيّ بقيادةِ للاعبين، بعد مواجهةِ منتخب الهند، والتغلب عليه بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد".وركزت التدريباتُ على بعض الجوانب البدنية، بالإضافةِ إلى الجوانب الخططيّة والفنية والتنظيميّة داخل الملعب، وبعض المفرداتِ التكتيكيّة المتبعة والمراد تطبيقها في المبارياتِ المقبلة.ومن المؤملِ أن يلتحقَ بصفوفِ المنتخبِ الأولمبيّ يوم غد الأحد اللاعبون سجاد ، وسجاد بعد خوضهما معسكراً تدريبياً مع فريقهم ، بالإضافةِ إلى الذي وقعَ عقدَ انضمامه إلى فريق النجمة السعودي، وعبد الرزاق قاسم قادماً من معسكر ناديه الشرطة في مصر. كما سيسبق وصول منتخبنا إلى اللاعب المحترف في .هذا ومن المرتقبِ أن يغادرَ منتخبنا الأولمبيّ صباح يوم الاثنين متجهاً إلى كمبوديا لخوضِ غمار تصفيات دون 23 عاماً.