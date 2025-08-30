القبض على (3) تجار مخدرات بـ3 محافظات عراقية

وذكر بيان للجهاز، انه "نفذ وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة سلسلة عمليات منفصلة اسفرت عن القاء القبض على(3) تجار مخدرات في (ميسان، ، ذي قار) وتم تسليمهم الى مديريات شؤون والمؤثرات العقلية في نفس المحافظات".وأضاف، "تمثل عمليات ابطال جهازنا ضربات نوعية لتجار المخدرات ورسالة ردع واضحة لكل من يحاول تهديد ونشر السموم بين أبناء الوطن".