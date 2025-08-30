إنجاز عمليات تطهير واسعة في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان، انه "نفذت العمليات بالتعاون بين عدد من تشكيلاتها العسكرية، بهدف تأمين المنطقة وتسهيل حركة القوات الأمنية والمواطنين، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، تضمنت تطهير طرق ومساحات واسعة. فيما نفذ لواء مناطق الاهتمام الأول، عملية تضمنت تطهير طريق بطول 2200 متر، بالإضافة إلى تطهير مساحة قدرها 5200 . كما جرى نقل مواد مختلفة باستخدام 14 شاحنة قلاب".وفي عملية منفصلة، قام 87 بالتعاون مع الجهد الهندسي بتطهير طريق آخر في نفس المنطقة بطول 1000 متر، وإجراء تسوية وتعديل لأرض بمساحة 6000 متر مربع، وفق البيان، الذي أشار الى ان هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجيتها لمنع استغلال المناطق الوعرة من قبل العناصر الإرهابية، وتعزيز الاستقرار الأمني في المحافظة.