خلية الإعلام الأمني تنفي مزاعم استهداف عنصر أمني من قبل داعش الإرهابي

وذكر بيان للخلية، انها تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام عناصر من تنظيم الإرهابي بقتل أحد عناصر ، وتؤكد أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، موضحة أن الحادثة تتعلق بقيام عناصر إرهابية تابعة للتنظيم، قبل أكثر من أربعين يومًا، باختطاف أحد رعاة الأغنام في المنطقة الواقعة بين الجزيرة والأنبار، وهو مواطن مدني لا ينتمي إلى أي من المؤسسات الأمنية أو العسكرية".وبين أن "عملية الخطف جاءت بعد وشاية من أحد المتعاونين مع التنظيم الإرهابي، حيث تمكنت الأجهزة الاستخبارية، من خلال متابعة دقيقة، من تحديد هوية هذا الشخص وإلقاء القبض عليه".واكدت الخلية أن "المواطن المختطَف، وإن لم يكن من منتسبي الأجهزة الأمنية، إلا أن دمه وغالٍ علينا، كما هي دماء جميع أبناء شعبنا، ولن نسمح بأن تُمس كرامتهم أو تُهدَر دماؤهم دون ردٍّ رادع. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعاون مع داعش وفق الأطر القضائية المعتمدة، وسيتم إنزال أقصى العقوبات به ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الوطن والتعاون مع الإرهاب".