تحرير ضابط بعد اختطافه في ذي قار

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتحرير ضابط بعد اختطافه في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم تحرير ضابط برتبة عميد كان قد على يد مسلحين أثناء نزاع عشائري في ذي قار".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، باختطاف ضابط وإصابة ابن عمه خلال نزاع عشائري في جنوبي .