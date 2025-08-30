الدفاع تنفي اختطاف ضابط في ذي قار

نفت وزارة ​الدفاع، مساء السبت، اختطاف ضابط في .

وقالت الوزارة في بيان، "تنفي وبشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن اختطاف ضابط في الجيش العراقي، بمحافظة ".

وأضاف البيان "وإذ تؤكد أن الجيش العراقي البطل وبكل صنوفه، ضباطاً ومراتب هو سور الوطن وحامي حمى البلاد لن تسمح بأن تشوه صورته أو تكون متاحة للتعاطي الإعلامي المزيف والمؤدلج والذي يريد من وراء ذلك حصد المشاهدات وخلق حالة من الإرباك لا غير".

وتابع بيان الدفاع "تهيب الوزارة بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة في نقل الأخبار المزيفة والعارية عن ، كما وتحتفظ الوزارة بحق مقاضاة كل وسيلة إعلام روجت لهذا الخبر دون مصداقية وفق السياقات القانونية .



وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، باختطاف ضابط وإصابة ابن عمه خلال نزاع عشائري في محافظة ذي قار جنوبي .