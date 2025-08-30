الداخلية تنفي حدوث تفجير قرب مطار بغداد

وجاء في بيان للوزارة، "تنفي بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث تفجير موجّه قرب ".وأكدت الوزارة أن "الوضع الأمني في العاصمة آمن ومستقر، ولم تُسجل أية حوادث من هذا النوع"، مشددةً على أن "هذه الأخبار عارية تماماً عن وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومة الأمنية القصد هذا الخبر".وكانت أنباء أشارت الى استهداف سيارة من قبل طائرة مسيرة مجهولة في .