بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم إنقاذ المواطنة (ز. س. ع) تولد 1981 مهنتها دكتورة بعد محاولتها الانتحار من أعلى 14 رمضان".وأضاف انه "جرى تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الأصولية".وقد تعيد هذه الحادثة الى الاذهان، حادثة انتحار الطبيبة النفسية "بان زياد" في ، حيث تعد مسألة "انتحار الطبيبات" ظاهرة جديدة ربما، حيث ان حالات الانتحار كانت من النادر ان تسجل في صفوف الأطباء.