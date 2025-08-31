مصرع عاملة أجنبية سقطت من سطح منزل في بغداد أثناء محاولة للهروب

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة فتاة أجنبية تحمل الجنسية النيجيرية داخل منزل أحد المواطنين في ".وأضاف المصدر، أنه "بحسب التحقيقات الأولية فإن الفتاة تعمل لدى إحدى شركات تشغيل الأيدي العاملة، ويعتقد أنها سقطت من الطابق العلوي لمبنى الشركة الملاصق للدار أثناء محاولتها الهروب، ما أدى إلى وفاتها على الفور".وتابع المصدر، أن "مركزا أمنيا فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث مع عدم وجود آثار تشير إلى اعتداء مباشر".