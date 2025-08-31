خطوة نحو 140 تقاطعا ذكيًا.. 60 كاميرا ورادار جديد سيراقب السيارات ببغداد

‏وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير إن الخطة تتضمن زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات بشكل تدريجي كل أربعة أشهر، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتحقيق كفاءة أعلى في ضبط حركة السير".وبين أن المديرية تعتمد حالياً أسلوباً مرناً في استخدام الكاميرات الثابتة والمتحركة، إذ يتم نقل المتحركة منها بين المحافظات بحسب الحاجة، لاسيما في المناطق ذات الزخم المروري العالي، منوها بأن تحريك الرادارات، يتم باتجاه المناطق التي تتطلب مراقبة أدق، بعد دراسة الزخم المروري بشكل مستمر من قبل الأجهزة المختصة في المديرية.ونفى سمير وجود أي مشاكل في أجهزة الهاتف المحمول عند استخدام خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، مؤكداً أن تطبيق (عين العراق)، يشكل خطوة مهمة في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبينما تتضمن الخطة نصب ورادارات كل 4 اشهر، فستتبع المرحلة الأولى هذه، مرحلة ثانية تتضمن نصب 48 كاميرا و20 راداراً في نهاية شباط المقبل، أما المرحلة الثالثة فستضم 50 كاميرا و20 راداراً في منتصف العام المقبل 2026.