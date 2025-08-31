حملة أمنية في بغداد على "السيارات المظللة": ضبط 197 عجلة مخالفة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها ومن خلال شرطة تواصل حملتها لمتابعة العجلات المخالفة للضوابط المرورية (المظللة) ضمن جانب الكرخ، والتي أسفرت عن ضبط (197) عجلة مخالفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت ان ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.