شرطة ميسان تعتقل 4 متهمين بالاعتداء على كادر طبي وأمني داخل مستشفى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استمراراً في نهجها لحماية الكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، والتصدي لبعض الحالات والتصرفات غير القانونية، تعلن القيادة القبض على (4) متهمين بجريمة الاعتداء على الكوادر الطبية والمفرزة الأمنية داخل في بعد وفاة والدهم فيها".وذكرت القيادة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى القضاء والذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة 229 ع ق".