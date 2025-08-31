وزير الداخلية: نعمل ليل نهار لإنجاز مخافر حدودية في هور الحويزة لقطع طرق التهريب

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الشمري أطلع اليوم الأحد على الأعمال النهائية الجارية من قبل قيادة قوات الحدود الخاصة بفتح مسار ضمن الحدودي قرب نقطة الصفر الحدودية ضمن قاطع مسؤولية في قيادة قوات الحدود".وبحسب البيان، أكد الوزير على أن "هذا الهور مجاور لأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعد من المناطق المهمة ولا يحتوي على أي مخفر حدودي"، مبيناً أن "قيادة قوات الحدود والجهات الساندة لها وبدعم من تعمل على إنشاء سدة ترابية لمسافة 51 كم وسيتم إنشاء مخافر حدودية عليها، الأمر الذي سيكون عاملاً مهماً في قطع طرق التهريب ومنها بين البلدين وسد هذه الثغرة بشكل كامل".وأوضح الوزير، أن "هناك جهداً متواصلاً ليلاً ونهاراً رغم الظروف الجوية القاسية لإكمال إنشاء هذه السدة على طول الشريط الحدودي"، مثمناً "الجهود التي تبذل في هذه المنطقة الحيوية لتعزيز واقع الأمن والاستقرار فيها".