القبض على 49 أجنبيا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استكمالاً لممارسات الامن المناطقي، تم تنفيذ ممارسة امنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن قاطع مناطق (الامين، البلديات، شهداء ، ابو دتشير، البوعيثة، الإعلام، ، ، ، ام الجدايل) بجانبي ، نتج عنها القاء القبض على (49 مخالفاً، بينهم (39) اجانب وعرب مخالفين لضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأضاف ان "ذلك جاء من خلال قطعاتنا الامنية في قيادتي (شرطة الكرخ والرصافة والفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية) والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".