في بغداد.. اعتقال شخص أقدم على حرق زوجته

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال شخص أقدم على حرق زوجته بالنفط غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "مشاكل عائلية لم تعرف اسبابها، تدفع رجل على سكب مادة النفط على زوجته واضرام النار فيها داخل منزلهما ضمن ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابة الزوجة بحروق خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى"، مشيرا الى "اعتقال الزوج قبل محاولته للفرار".