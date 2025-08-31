الشمري يصدر توجيهات تخص محافظة ميسان​

وجه ، الأحد، بتنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين للقضاء وتطبيق القانون على الجميع في .

وقالت الوزارة في بيان، "تفقد ، اليوم الأحد، قسم شرطة المجر الكبير التابع الى مديرية شرطة جنوب ، إذ عقد اجتماعاً مع الضباط للاطلاع على العمل في هذا المفصل المهم".

ووجه الوزير وفق البيان بـ"إسناد المديرية بموارد بشرية وعجلات حديثة وتلبية جميع الاحتياجات وتذليل المعوقات التي تتعلق بإنجاح العمل الأمني"، مشدداً على تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع المتطلبات.

وأكد على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين للقضاء وتطبيق القانون على الجميع"، موجهاً أيضاً بـ"تطبيق خطة الأمن المناطقي بالشكل الأمثل لكي تأخذ هذه المديرية دورها الفعّال في تعزيز الأمن والاستقرار والاستفادة من عمل دوريات النجدة والملاك البشري ولكي يشعر المواطنون بالأمن وتكون لديهم ثقة عالية بالإجراءات المتبعة".