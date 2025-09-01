البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي

وحصلت على معلومات من المقربين من ، حيث أكدت ان الزيدي كان يقود عدة تظاهرات في وسلم الرواتب وامام بخصوص موضوع ، كما انه على خلاف مع محافظ .واتهم بعض الناشطين قائممقام الهارثة بالوقوف وراء الدعوى القضائية ضد الزيدي، مما دفعهم لاعلان تحويل مكان التظاهرة الذي حشد لها عمار الزيدي والتي كانت من المفترض ان تنطلق اليوم امام للمطالبة بسلم الرواتب، الا ان زملاءه في الحراك الشعبي قاموا بتحويل موقع التظاهرة الى قائممقام الهارثة للمطالبة باطلاق سراح الزيدي.وحشد الحراك الشعبي في البصرة بغضب كبير جميع عناصر الحراك الشعبي والشارع البصري للخروج بتظاهرات كبيرة للمطالبة باطلاق سراح الزيدي، بل وصفوها بالمظاهرات العارمة.