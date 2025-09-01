وزير الداخلية في محكمة استئناف ميسان.. تشديد على سرعة تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المجرمين

وقال للوزير في بيان ورد لـ ، إنه "خلال تواجده في ، زار والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، محكمة استئناف والتقى رئيسها القاضي بحضور وعدد من قضاة التحقيق".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مناقشة سرعة تنفيذ أوامر القبض القضائية وملاحقة المجرمين وتجار ووضع المعالجات الفورية لعدد من القضايا التي تتعلق بالجانب الأمني".وأشاد وزير الداخلية بـ"الدعم والمساندة من قبل رئيس الاستئناف لعمل في ميسان".من جانبه، أكد رئيس أن "القضاة في محافظة ميسان يعملون بشكل متواصل من أجل أمن المحافظة ومساندة عمل الأجهزة الأمنية فيها".