القبض على 92 مطلوبا للقضاء في ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة الأمنية الواسعة استهدفت أوكار المطلوبين والخارجين عن القانون واسفرت عن القبض على على (92) مطلوبً بينهم متهمين وفق عدة مواد منها :•المادة 4 إرهاب من .• قضايا قتل عمد واعتداءات على الأرواح.• جرائم وحيازة وترويج المواد المخدرة التي تهدد المجتمع.• جرائم الابتزاز ضد المواطنين والتجار والشركات .• وعدد من الجرائم الجنائية الأخرى.ودعت الوزارة: "المواطنين إلى تعزيز الشراكة الأمنية عبر التبليغ عن أي نشاط مشبوه أو جريمة، من خلال الرقم الساخن 911 والمراكز الأمنية المنتشرة في عموم المحافظة".