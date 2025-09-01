الصفحة الرئيسية
البث المباشر
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539175-638923220402936266.jpg
الداخلية تعلن عن تنفيذ أكثر من 300 مذكرة قبض في ميسان
أمن
2025-09-01 | 07:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
463 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلن وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أكثر من 300 مذكرة قبض في
ميسان
خلال اليومين الماضيين.
وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "هذه المذكرات تشمل جرائم القتل والمخدرات إضافة الى جرائم أخرى".
واشار الى انه " تم تنفيذ أكثر من 300 مذكرة قبض في
ميسان
خلال اليومين الماضيين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
القبض
ميسان
الداخلية
أعلن وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
عبد الأمير ال
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سومرية نيوز
عبد الأمير
السومرية
