مصرع 3 شبان جراء صعقة كهربائية في واسط

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع ثلاثة شبان جراء صعقة كهربائية في .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "صعقة كهربائية انهت حياة 3 شبان أثناء تثبيت إعلان لأحد المحال التجارية".



وتابع، انه "تم نقل الجثامين الى الطب العدلي بعد التأكد من وفاتهم على الفور".