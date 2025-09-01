أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستهداف منزل بـ"رمانة يدوية" جنوبي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدم اشخاص على رمي رمانة يدوية استهدفت منزل احد المواطنين ضمن منطقة كفاءات السيدية".

وأضاف المصدر أن الحادث "لم يسجل اصابات تذكر فقط اضرار بواجهة وزجاج المنزل".