(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل

وقال اللواء في حديث لمراسل ، الذي رافق القوات الأمنية هناك، إن "القوات الأمنية واقفة الان في منتصف في منطقة الحسينات"، مبينا ان "هذه المنطقة كانت في يوم ما معقدة جغرافيا وتحتوي على أعداد كبيرة من الإرهابيين".وأضاف الخفاجي، أن "هذه المناطق تتمتع الان بالأمن والأمان، ووجود هنا بالذات يعطي ثقة كبيرة بأن القطعات الأمنية تفرض سيطرتها بشكل كامل في هذا الوادي"، مشددا على أن "الوادي يخلو من أي عنصر إرهابي".