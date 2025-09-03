خلافات سابقة تنتهي بمقتل مدني في بغداد



ـ امني



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني إثر تعرضه لإطلاق نار بسبب خلافات سابقة في العاصمة .





وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "شخصًا أقدم على إطلاق النار من سلاح نوع مسدس على مدني بسبب خلافات سابقة، ما أدى إلى مقتله على الفور في ناحية الوحدة التابعة لقضاء المدائن".



وتابع أن "القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقًا في الحادث".