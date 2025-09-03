4 آلاف استمارة يومياً.. رفع عدد مكاتب تسجيل الأسلحة في العراق إلى 730

وكان هناك سابقا 697 مكتبا لاستقبال طلبات تسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، إضافة إلى إطلاق استمارة إلكترونية عبر منصة "أور" لتقديم الطلبات بشكل مباشر وسريع.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس ، إن إقبال المواطنين على تسجيل الأسلحة شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت أعداد الاستمارات اليومية من نحو 750 استمارة إلى أربعة آلاف استمارة يومياً، مشيرا إلى اعتماد الوزارة فرقاً جوالة مدعومة بأفواج الطوارئ والشرطة المحلية لتنفيذ جولات ميدانية في المناطق السكنية، ما أسهم في زيادة معدلات التسجيل بشكل ملحوظ.وأضاف أن المكاتب الجديدة تشمل محطات جوالة مضافة إلى أقسام الطوارئ العاملة، وأخرى تابعة لمديرية شرطة النجدة، بهدف عدم الاكتفاء بالمكاتب داخل المراكز فقط وتسهيل وصول المواطنين للخدمات.وأكد البهادلي، أن الخطط طويلة المدى لوزارة الداخلية تتضمن تنسيقاً مستمراً مع مختاري المناطق ووجهاء وشيوخ العشائر، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الحكومية، لتشجيع الموظفين والمواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الإجراءات القانونية، مشدداً على أن اللجنة المعنية تمنح إجازة حيازة الأسلحة فقط من دون السماح بحملها، استناداً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2017.وأضاف أن الحملات التوعوية مستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد ندوات وحلقات توعية بمشاركة مجالس العشائر، إضافة إلى الاستفادة من المناسبات الاجتماعية والدينية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتحفيزهم على التسجيل الرسمي.