عمليات بغداد تعلن دخول الخطة التنظيمية والتنسيقية حيز التنفيذ بمناسبة المولد النبوي الشريف

وبحسب بيان للقيادة، أكد القائد خلال تفقده محاور تنفيذ الخطة، على "جاهزية القوات الأمنية لتأمين الأجواء الآمنة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة".وشدد ، على "التنسيق الكامل مع الجهات الخدمية لتسهيل مشاركة الجميع في هذه المناسبة الكريمة".