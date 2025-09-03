إخماد حريق اندلع أعلى مسقفات سوق الصدرية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع اليوم بكمية من النفايات كانت موضوعة أعلى مسقفات سوق الصدرية وسط العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من إخماده دون إصابات تذكر"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى وقوع الحادث نتيجة تماس كهربائي".