تفاصيل جديدة عن جريمة قتل امرأة وابنتها في الكاظمية ببغداد

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لـ ، انها "شرعت وبإشراف مباشر من قبل قائد الحقوقي حمد، بفتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات حادثة مقتل امرأة وابنتها في منطقة المحيط بالكاظمية شمالي ".وأكدت "تسخير جميع الإمكانيات وتوفير المستلزمات التحقيقية والفنية اللازمة من أجل كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة بالسرعة الممكنة، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".وتابعت انه "سيتم إعلان تفاصيل التحقيقات حال اكتمالها لاحقا".