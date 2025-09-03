الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تصريح رسمي بشأن الوضع الأمني في العراق
أمن
2025-09-03 | 13:50
المصدر:
واع
السومرية نيوز
– امني
أعلنت خلية
الإعلام الأمني
، اليوم الأربعاء، أن
العراق
يعيش في استقرار امني حقيقي، موضحا ان الإرهاب تراجع بشكل كبير.
وقال رئيس الخلية الفريق
سعد معن
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "هناك من يحاول بث شائعات أو التضليل عن الوضع الأمني في
العراق
"، مبينًا، أن "هذه الشائعات ليست فاعلة الآن في ظل الاستقرار الذي يعيشه البلد".
وأضاف، "نتابع هذه الشائعات ونرد عليها بطرق مباشرة وغير مباشرة"، مشيرًا إلى، أن "الوضع الأمني مستقر وآمن في
بغداد
والمحافظات الأخرى وتعيش بحياة وصخب وتفاعل مجتمعي".
وأضاف "لا توجد أي مشكلة أمنية، وهناك مشاريع مستمرة ولا توجد تهديدات أمنية حقيقية"، مشيرًا إلى، أن "الإرهاب تراجع بشكل كبير جدًا لا يكاد يذكر".
وأكد "علينا أن نتحمل المسؤولية الوطنية لكل مواطن عبر الصحافة أو
السوشيال ميديا
"، لافتاً إلى، أن "النمو الاستثماري في العراق لا يعجب الكثيرين".
وبين، أن "هناك من يحاول بث الشائعات إلا أنه في نفس الوقت هناك عمل حقيقي على مستوى الاستثمار والأمن في العراق".
مقالات ذات صلة
بيان جديد بشأن الوضع الامني جنوبي بغداد: عدد المعتقلين ارتفع لـ14 مسلحا
07:22 | 2025-07-27
موقف سوري رسمي بشأن "اتفاق امني قريب مع إسرائيل"
02:54 | 2025-08-23
السفارة الصينية في إسرائيل: نحذر رعايانا من تفاقم الوضع الأمني
19:59 | 2025-06-16
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
وضع
امني
السوشيال ميديا
الإعلام الأمني
السومرية نيوز
سوشيال ميديا
خلية الإعلام
سومرية نيوز
السومرية
سعد معن
