تصريح رسمي بشأن الوضع الأمني في العراق

وقال رئيس الخلية الفريق في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هناك من يحاول بث شائعات أو التضليل عن الوضع الأمني في "، مبينًا، أن "هذه الشائعات ليست فاعلة الآن في ظل الاستقرار الذي يعيشه البلد".وأضاف، "نتابع هذه الشائعات ونرد عليها بطرق مباشرة وغير مباشرة"، مشيرًا إلى، أن "الوضع الأمني مستقر وآمن في والمحافظات الأخرى وتعيش بحياة وصخب وتفاعل مجتمعي".وأضاف "لا توجد أي مشكلة أمنية، وهناك مشاريع مستمرة ولا توجد تهديدات أمنية حقيقية"، مشيرًا إلى، أن "الإرهاب تراجع بشكل كبير جدًا لا يكاد يذكر".وأكد "علينا أن نتحمل المسؤولية الوطنية لكل مواطن عبر الصحافة أو "، لافتاً إلى، أن "النمو الاستثماري في العراق لا يعجب الكثيرين".وبين، أن "هناك من يحاول بث الشائعات إلا أنه في نفس الوقت هناك عمل حقيقي على مستوى الاستثمار والأمن في العراق".