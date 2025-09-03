وزير الداخلية يؤكد المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، اجتماعا بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط، للاستماع إلى إيجاز شهر آب الماضي لمعرفة نسب إرتفاع وانخفاض الحوادث في والمحافظات".

ونقل البيان عن الشمري تأكيده على "ضرورة أن يعمل قادة الشرطة بشكل ميداني للوقوف على أدق التفاصيل في جميع الحوادث"، مشددا على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها لخدمة العمل الأمني.

وبيّن "أهمية الشروع بتنفيذ الأمن المناطقي خاصة في المحافظات التي أكملت جميع متطلبات هذه العملية"، كما أكد "المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، موجهًا بتكريم المحافظات المتميزة في هذا المجال".

وفي محور آخر أشاد وزير الداخلية بدور جميع القيادات الأمنية وما قدمته لإنجاح زيارة الأربعين والمناسبات الأخرى التي تلتها.