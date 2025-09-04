وزير الداخلية يؤكد الجاهزية الكاملة والاستمرار في حماية المواقع والأنابيب النفطية

وقال للوزير في بيان ورد لـ ، إن "الشمري ترأس اليوم، اجتماعاً في مقر بحضور وكيل الوزارة لشؤون والمستشار الفني للوزارة ومدير عام شرطة الطاقة وعدد من الضباط".وأضاف المكتب، أن "الوزير استمع إلى إيجاز مفصل عن عمل هذه المديرية وآخر الإحصائيات والنشاطات الخاصة بتشكيلاتها ومفارزها، ووجه بتوفير جميع احتياجات هذه المديرية المهمة المعنية بحماية المواقع النفطية والشركات العاملة بها، فضلاً عن تأمين الأنابيب النفطية للحفاظ على ثروة ".وبحسب البيان، شدد الوزير على "أهمية الاستمرار في مكافحة ومتابعة أي نشاط لعصابات التهريب والجريمة المنظمة والاستفادة من الأجهزة المتطورة والأساليب المبتكرة وكاميرات المراقبة في جميع المواقع، والاستعانة بالطائرات المسيرة في هذا المجال".وبين الوزير، "أهمية الجهد الاستخباري في مراقبة خطوط الأنابيب النفطية في جميع مناطق البلاد، خاصة بعد أن نجحنا وبثقة عالية في قطع دابر الخروقات على هذه الأنابيب".وأشار الوزير الى "أهمية توفير أجهزة اتصال في جميع مفاصل المديرية"، موجهاً بـ"إنشاء عمليات ذات مواصفات متطورة جداً".ووجه الوزير أيضاً بأن تكون هناك "ديمومة في التدريب وبناء القدرات لجميع تشكيلات هذه المديرية، وأن تضم مدارس التدريب كفاءات وخبرات متمكنة جداً ومن خيرة الضباط في مجال التدريب، لما له من أهمية للأفواج والتشكيلات التابعة لهذه المديرية".