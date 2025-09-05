اعتقالات بحق أصحاب المولدات المخالفين في بغداد والمحافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "نفذنا حملة ميدانية واسعة في جميع مناطق وأقضية العاصمة والمحافظات، استهدفت ضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية وحماية المواطنين من أي استغلال".واشار الى ان "الحملة التي انطلقت يوم أمس بمشاركة (47) مفرزة أمنية اسفرت عن اعتقال (39) مخالفاً من أصحاب المولدات وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، واسترداد مبالغ مالية جرى تحصيلها بطرق غير قانونية وإعادتها إلى أصحابها، إضافة إلى توثيق (76) تعهداً خطياً لضمان عدم تكرار المخالفات".واكد، أن "الحملة مستمرة بكل حزم وبالتنسيق مع "، محذراً "أي شخص يحاول خرق التعليمات أو استغلال حاجة المواطنين للكهرباء من مواجهة القانون بلا تهاون".