استهداف صهريج نفط "رفض دفع الزكاة" قرب الحدود العراقية

ونقل المرصد عن مصادره، ان الانفجار أدى إلى إصابة مدنيَّين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية في الصهريج المستهدف، في حين لاذ المنفذون بالفرار.وأحصى 171 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.