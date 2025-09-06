حقيقة حصول اشتباكات بين الحشد وعناصر سورية مسلحة على الحدود

وقال الوزارة ، في تصريح صحفي إن "هذه الأخبار والشائعات عارية عن ، ولم يقع أي اشتباك من هذا النوع على الحدود".كما اكد مدير إعلام العراقية حيدر الكرخي، أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن " هي التي تتمركز على الخطوط الأمامية وليس ، لذا لو وقع أي هجوم، فإن حرس الحدود هم أول من سيرد".يأتي ذلك، بعدما زعم الشغانبي، قائد في بهيئة الحشد الشعبي ان "مسلحين اطلقوا النار من داخل الأراضي السورية على قوات الحشد الشعبي المتمركزة في المناطق الحدودية".ولم يذكر الشغانبي اسم الجماعة المسلحة التي أطلقت النار، بل وصفها فقط بـ"الجماعة التكفيرية"، وقال: "سبب الهجوم غير واضح حتى الآن".وبحسب القيادي في الحشد الشعبي، فقد "وقعت الاشتباكات فجر الجمعة واستمرت قرابة ساعتين. ولم توقع إصابات أو قتلى في صفوف الحشد الشعبي".الجدير بالذكر أن وسوريا يتشاركان حدودا برية طويلة، تمتد حوالي 600 كلم تقريبا.