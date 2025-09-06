ضبط طائرة واسلحة غير مرخصة في بغداد (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "خلال 48 ساعة الماضية، القت مفارز القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت انه "تم ضبط بحوزة خمسة منهم (2584 بطاقة ماستر _ 250 شريحة اتصال _ 3 جوازات سفر، طائرة درون) بدون تخويل".وتابعت "تم الاستيلاء على أسلحة واعتدة ومواد غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية"، موضحة ان "هذه الواجبات تاتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي ".