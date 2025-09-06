وقال مصدر أمني لـ ، انه "وردت معلومات الى مركز شرطة (العدالة) مفادها وجود (عجلة) ضمن قاطع المسؤولية نوع النترا حمراء تعود لشخص (مفقود) سبق وان تم تسجيل اخبار بفقدانه ضمن مركز شرطة (ابو دشير) في جانب ".وأضاف، انه "تم تشكيل فريق عمل من والمفارز المدنية لمركز شرطة العدالة لغرض متابعة المعلومة، حيث تم التأكد من صحتها وتبين قيام المدعو (م.ع.ح.ع) بتغيير لوحات العجلة والتجوال فيها مما يثير الشك".ولفت المصدر، إلى أنه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليه ضمن (السكلات)، ولدى مواجهته بالادلة المتحصلة ضده اعترف صراحةً بقيامه وبمساعدة شخص يدعى (ع) بقيامهما باستئجار المفقود (ع.ص.م) من منطقة واستدراجه لغرض قتله ورميه ضمن منطقة نائية في وسرقة العجلة الخاصة به".وبين، أنه "تم الانتقال الى مكان الحادث والعثور على الجثة الخاصة بالمجنى عليه اعلاه ونقلها الى الطب العدلي".