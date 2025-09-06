الصفحة الرئيسية
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اعتقال متهمة بحوزتها 300غم كريستال في ميسان
أمن
2025-09-06 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
أعلنت
قيادة قوات حرس الحدود
، اليوم السبت، ضبط متهمة بحوزتها 300 غم من المواد المخدرة في
ميسان
.
وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز مفتشات مركز شرطة
كمرك
الشيب ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة في قيادة قوات الحدود اثناء القيام بواجباتها في صالة التفتيش من ضبط متهمة بحوزتها مادة مخدرة نوع (كريستال) تزن (300) غم".
وأضاف، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمة والمادة الى
مديرية مخدرات ميسان
".
مقالات ذات صلة
اعتقال متهم بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة في ميسان
09:32 | 2025-08-28
اعتقال متهم بإطلاق النار على منزل مواطن وبحوزته 4 أسلحة في العمارة
06:32 | 2025-07-20
اعتقال متهمين يسرقون القطع الخارجية لأجهزة التبريد في ميسان
09:53 | 2025-07-18
اعتقال متهمين بقتل مدني بسبب ثأر عشائري سابق في ميسان
07:31 | 2025-07-14
كريستال
ميسان
قيادة قوات حرس الحدود
مديرية مخدرات ميسان
ديري
كريس
كمرك
السب
