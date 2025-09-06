الاعلام الأمني تؤكد الجاهزية لإنجاح الانتخابات "أمنياً"

وذكر بيان للخلية، أن "الفريق ، رئيس خلية ورئيس المنبثقة عن لانتخابات لعام 2025 التي يرأسها الفريق اول الركن نائب ، أكد أن العليا تواصل عملها بشكل مكثف لضمان التهيئة الأمنية الكاملة للعملية الانتخابية المقبلة، وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة تسهم في إجراء الانتخابات بكل سلاسة".وأضاف معن، أن "عمليات المحاكاة التي أجرتها ، بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا، أثبتت مستوى عالٍ من الجاهزية والتكامل بين المفاصل الأمنية والفنية، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها".وأكد أن "اللجنة مستمرة في متابعة كل ما من شأنه تعزيز نجاح الانتخابات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".