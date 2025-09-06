قتلى وجرحى بينهم عقيد بنزاع عشائري في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ضابط ومنتسب ومدني وإصابة 10 أشخاص بنزاع عشائري شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلع نزاع عشائري غير مسيطر عليه بين عشيرتين ضمن منطقة المعامل في جانب ".

وأضاف المصدر أن "النزاع تسبب بمقتل ضابط برتبة عقيد ومنتسب أمني ومدني وإصابة اكثر من 10 آخرين بجروح اغلبهم عناصر أمنية"، مشيرا الى أن "قوة امنية كبرى وصلت الى المنطقة وتم تطويقها وغلق جميع منافذها".