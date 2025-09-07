بعد 15 ساعة على الحادثة.. عمليات الإنقاذ مستمرة تحت ركام "مجسر العطيشي".. كم عدد العالقين؟

وبحسب مصادر محلية في ، فإنه من الساعة السادسة والنصف مساء يوم أمس السبت عند وقوع الحادثة ولغاية صباح هذا اليوم الاحد تواصل فرق الدفاع المدني في كربلاء عمليات البحث والإنقاذ في حادثة انهيار العطيشي.وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة استئناف كربلاء أوامر قبض وتحري بحق 3 مهندسين من الدائرة المختصة المشرفة على العمل ومهندسين بعدد 2 من الشركة المنفذة (مدير المشروع للشركة المنفذة والمهندس المراقب لها) وضابط مرور موقع الحادث وتم توقيفهم بموجب المادة ٣٤٠ ق ع على ذمة التحقيق لحين إكمال اللجنة المشكلة بأمر .وتشير المعلومات الى وفاة بين 3 الى 4 اشخاص، واصابة 6 اخرين، فيما تقول المصادر الرسمية ان هناك بين 6 الى 9 إصابات فقط، ولم أي معلومات رسمية عن عدد الضحايا، فيما ترفع واقعة استمرار عمليات الإنقاذ الريبة والشكوك بعدد الضحايا والصمت المطبق للجهات المختصة عن حقيقة وجود عالقين.وتؤكد ان عمليات الإنقاذ مستمرة لاستخراج العجلات العالقة تحت الركام، فيما لم تكشف عن وجود اشخاص داخل العجلات، ام انهم تم اخراجهم ولم يتبقى سوى اخراج العجلات، لكن المشاهد المصورة تظهر نقل بعض الاغطية وهو ما يشير الى احتمالية وجود عالقين، كما ان الاهتمام المنقطع النظير من قبل الدفاع المدني حتى ساعات الصباح، لا يكشف عن ان عمليات الإنقاذ تستهدف العجلات فقط بل يوجد داخلها اشخاص.