الكوارث تتوالى.. انهيار مطعم في النجف بعد "مجسر كربلاء"

وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، ان سقف احد مطاعم على مقابل شارع المدنية انهار، فيما يتم الان البحث عن المواطنين العالقين تحت الإنقاذ، فيما من المؤكد تسجيل إصابة شخص واحد حتى الان.وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات فقط من حادثة انهيار مجسر العطيشي في والتي لاتزال فرق الدفاع المدني تبحث تحت ركام المجسر عن ناجين، فيما أدت الحادثة في كربلاء الى وفاة 4 اشخاص واصابة 6 اخرين.