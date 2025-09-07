الداخلية تقيم تشييعا ضخما لضباطها "ضحايا معركة المعامل" (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمراسيم تشييع مهيب، تودع شهداءها الأبطال من ".وأضافت ان " وقادة الوزارة شاركوا في التشييع المهيب الذي أقيم في مقر ، اليوم الأحد، للأبطال الذين استشهدوا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، أثناء الواجب في فض نزاع مسلح شرقي العاصمة ".وقالت الوزارة في وقت سابق ان ضابطين اثنين استشهدا وأصيب 5 منتسبين اثناء فض نزاع عشائري في منطقة المعامل ببغداد، فضلا عن قتل اثنين من المهاجمين، فيما توعدت الوزارة بملاحقة جميع المتورطين وجعلهم "عبرة لغيرهم".وتشير المعلومات الى ان النزاع اندلع نتيجة خلاف على سعر الامبيرات حيث هاجم 4 اخوة صاحب مولدة بسبب خلاف على سعر الامبيرات، قبل ان يلتحق عدد من شبان عشيرة واقارب صاحب المولدة ليندلع اشتباك مسلح بين الطرفين، قبل ان تتم مهاجمة القوات الأمنية التي جاءت لفض النزاع.