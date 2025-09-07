بينما الرصاص يدوي بمعركة منفصلة.. معتصمو منطقة المعامل "يفرشون" معاناتهم امام قائد عمليات بغداد

وقال احد قادة الاعتصام احمد نعيم، في حديث وجهه لقائد عمليات ، ان منطقة المعامل تعاني من نقص الخدمات والمشاريع الوهمية، والخلافات بين الدولة والأحزاب.وبين ان "المشروع يوجه الى منطقة المعامل بمليار دينار ويصل اليها بـ5 مليار دينار، حيث يتم بيع المشروع لاكثر من مقاول ثانوي".وأضاف ان "المياه المخصصة لمنطقة المعامل تسرق في الطريق من قبل عشائر القرى المجاورة بالتجاوز عليها وسقي الأراضي والمواشي، فيما لا يصل شيء الى أهالي منطقة المعامل".واكد ان المنطقة تعاني أيضا من غياب الطمر الصحي وتراكم النفايات وحرقها حتى ان الدخان يغزو المنازل وانفاس الأطفال والنساء.واثمر لقاء مع عدد من المعتصمين باتفاق على تشكيل وفد من المعتصمين للقاء لتقديم طلباتهم.