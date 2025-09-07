الصفحة الرئيسية
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
"القانون سيطبق بحزم".. عمليات امنية في بغداد تطيح بمطلوبين وتضبط أسلحة واعتدة
أمن
2025-09-07 | 12:40
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الاحد، الإطاحة بمطلوبين وضبط أسلحة واعتدة في العاصمة.
وذكر بيان للقيادة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص،
قيادة عمليات بغداد
اطلقت ممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مختلف قواطع المسؤولية بجانبي
الكرخ
والرصافة
".
ونتج عن هذه العمليات، وفق البيان، "القاء القبض على(٣٥) متهما، بينهم ١٥ متهما بحيازة السلاح غير المرخص، واجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وضبط كميات من الاسلحة والاعتدة المختلفة غير المرخصة يأتي ذلك من خلال تشكيلات الفرقتين الأولى والثانية- شرطة اتحادية وقيادة شرطة
الرصافة
وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".
وأكدت القيادة، أن "القانون سيطبق وبحزم، وسنضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي. كما أن الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".
