اعتقال 68 متهما بعملية "ردع" في منطقتين بجانب الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " ومن خلال قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة تواصل حملاتها الميدانية في إطار الجهود الأمنية لبسط سلطة القانون وردع المخالفين وملاحقة أي نشاط يخل بالأمن والسكينة العامة، نفذت ممارسة أمنية واسعة في منطقتي الكفاح والنهروان بجانب الرصافة".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها القاء القبض على (٦٨) متهماً بينهم مخالفون لشروط وضوابط وآخرين بحيازة السلاح غير المرخص".وتابعت القيادة، أن "هذه الواجبات تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون في عموم مناطق العاصمة".