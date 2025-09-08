إصابة مدني بهجوم مسلح على سريع الدورة – يوسفية جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدني أثناء مروره على طريق دورة يوسفية السريع الجديد، ما أسفر عن إصابة صاحب العجلة بجروح خطيرة".وأضاف المصدر، أنه "بحسب المعلومات الواردة، مرجح ان تكون الحادث نتيجة خلافات عشائرية"، لافتا الى ان "القوات الأمنية بدأت بالبحث عن الجناة".