كمين في مقهى يطيح بـ4 أشخاص يلعبون القمار بواسطة هواتفهم وسط بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني في ، اليوم الاثنين، بأن قوة اعتقلت 4 أشخاص يلعبون القمار داخل إحدى المقاهي وسط العاصمة.



وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية ومن خلال نصب كمين ومتابعة مستمرة، تمكنت من القبض على ٤ اشخاص يمارسون لعبة القمار عبر أجهزة الهاتف داخل أحد مقاهي منطقة الكفاح ".

