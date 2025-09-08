مقتل فتى طعناً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة وقعت بين صبيين في شارع الوسط ضمن شرقي لأسباب لم تعرف حتى الآن، فتلقى أحدهما طعنة بآلة حادة أودت بحياته".وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتحفظت على الجاني فيما نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي".