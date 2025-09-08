القبض على 27 اجنبيا في كربلاء

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه قائد شرطة اللواء ، تمكنت مفارز والدولية من إلقاء القبض على (27) مخالفًا عربيًا وأجنبيًا ومن جنسيات مختلفة".وأضافت ان "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية داخل المحافظة، حيث ثبتت مخالفتهم لشروط وضوابط الإقامة"، مشيرة الى انه "تم تنفيذ العملية بالتنسيق والتعاون مع الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي، ليتم تسليم الموقوفين إلى قسم شؤون الإقامة بغية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة".