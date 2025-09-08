في بغداد.. عميلة أمنية تطيح بـ30 شخصا بينهم متهمون

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال 30 شخصا بينهم متهمون شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "إجراء ممارسة أمنية وعملية استباقية ضمن منطقة (الكم) أسفرت عن إلقاء القبض على (6) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف المصدر أنه "تم إلقاء القبض على (24) مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة"، مشيرا الى "ضبط (3) مسدسات مع حائزيها، وبندقية نوع (كلاشنكوف) مع حائزها".